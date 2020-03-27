Путешествие на работу - испытание на прочность нервов и иммунитета

Сколько есть лимонов, количество транспорта выпускать на маршрут и когда закончится карантин,

- все это знают пассажиры, которые всегда имеют свои рецепты преодоления кризиса

Как они едут на работу и нарушают временный режим проезда в общественном транспорте – изучал наш корреспондент Вячеслав Буткалюк

Семь утра. На конечной первого трамвая понемногу собираются люди. Для жителей Михайловской Борщаговки это единственная возможность уехать из спального района.

Собираются и правоохранители. После крайне напряженных первых дней карантина теперь работают группами: муниципальная стоит и полиция. Трамваи идут друг за другом. Один взял 15 человек на конечной, следующий - не более 10-ти.

С сегодняшнего дня разрешено одновременно перевозить 30 человек, потому что это половина от количества сидений в салоне. Поэтому после нескольких остановок начинается вот такое:

- "Давайте один человек вышла одна зашла, если можно – следующий трамвай вас подхватит". - "Простите больше не могу. Я мед рабочий. Один человек" - "Уважаемая пройдите в глубь салона сейчас будет большая толпа. Какой толпа – карантин, карантин"...

И так почти на каждой остановке и в течение всей недели и не только на линии скоростного трамвая

"Ситуаций таких было много и конфликтных ситуаций потому что люди еще не имели этих свидетельств и передвигались к месту работы где им эти вида должны выдать", - комментирует Сергей Бондарь, руководитель Голосеевского подразделения Киевской Муниципальной Дозора

Если словесно конфликт не решается, подключится полиция

Полициантка Инна рассказывает, что могут применить физическую силу, газовый баллончик или резиновая дубинка ПР-73 (ПГ-М) но очень в крайних случаях.

Вот Александр Иванович, охранник медицинского колледжа. К ситуации относится с пониманием.

С оптимизмом говорит, что за месяц удастся остановить распространение вируса:

- "Кушайте побольше лимонов. Лимоны убивают вирус. У меня друзья в Италии живут и говорят что лимонов в продаже имеется. Вируса НЕ боимся, защищаемся руки моем регулярно"

Другой Александр менее оптимистичен, убежден: без обсервации людей, которые возвращаются границы остановить пандемию не удастся

- "Ну сколько в Украину привезли людей из Европы то предсказать очень трудно. Так как у меня в подъезде приехала женщина из Греции и она не находится в квартире а получается".

И это касается не только тех, кто вернулся из Европы. Потому короткое путешествие в общественном транспорте указала на общую проблему с сознательным поведением.

Люди игнорируют дистанцию, снимают маски, устраивают словесные перепалки и только обостряют и так крайне тяжелую ситуацию.

- Это катастрофа ... Карантин продлили ... Все стоит ... О чем вы говорите ...

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