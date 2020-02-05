Брагар и собака: пенсионерка показала своего Шарика

Пенсионерка Любовь Колючая, которой скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, показала свою дворнягу Шарика.

Об этом в понедельник, 3 февраля, выпустило материал издание BBC. Журналисты описали ситуацию и резонанс, который вызвало заявление 25-летнего парламентария.

Рассказали о жалобе 66-летней украинки на маленькую пенсию, ее разговоре с Брагаром и извинениях последнего в стиле "новичка в политике". Упомянули и о множестве мемов с животными в соцсетях.

На фоне скандала журналистка BBC News Ukraine посетила Колючую. Женщина рассказала, что ее собаку – 14-летнюю слепую дворнягу – зовут Шарик, и что она не собирается его продавать.

Пенсионерка снова резко ответила Брагару на его бредовое заявление. "Я бы сказала ему продать свой мозг! Сначала нужно подумать, кому, где и что сказать", – отметила она.

Приводится также показательный факт: с 2014 года цены на газ для жителей Украины выросли в 10 раз, в то время как четверо из пяти вышедших на пенсию украинцев получают менее 3000 гривен в месяц.

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