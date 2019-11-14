Битва за землю
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Парламент поддержал открытие рынка земли - в первом чтении.
Правда, глава парламентского комитета по аграрной политике заявил: законопроект существенно изменят к следующему чтению. По его словам, сейчас в документе есть дискуссионные нормы. Фракция Слуга имела сегодня утром тяжелую артиллерию в сессионном зале - присутствие самого президента. В соцсетях открыли второй фронт чиновники. И получили сопротивление несогласных - двухчасовое блокирования трибуны. Как это было - смотрите в сюжете.
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