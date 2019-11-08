Закон про гос.помощь военнопленным 68

Законопроект, предусматривающий помощь военнопленным Украинские и их семьям презентовали сегодня общественности.

Авторы уверяют - пытались учесть все пожелания экспертов и разработчиков предыдущих версий. Документ предусматривает ежегодную денежную помощь пленным и их семьям. И разовую выплату - после освобождения. Прописали также обязательное бесплатное лечение по возвращении домой.

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