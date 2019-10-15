Главная Новости
15 октября • обновлено в 16:58
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Депутати вимкнуть "турборежим"

67

После затянувшихся выходных депутаты приступили к работе.

Собрались на согласительный совет и пообещали отключить турборежим. Впрочем, объем работы от этого не будет уменьшаться. Ведь на этой неделе в парламент должны направить законопроект о госбюджете Украины на 2020 год. Чем займутся народные избранники на этой неделе - смотрите в сюжете

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости