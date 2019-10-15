Депутати вимкнуть "турборежим" 67

После затянувшихся выходных депутаты приступили к работе.

Собрались на согласительный совет и пообещали отключить турборежим. Впрочем, объем работы от этого не будет уменьшаться. Ведь на этой неделе в парламент должны направить законопроект о госбюджете Украины на 2020 год. Чем займутся народные избранники на этой неделе - смотрите в сюжете

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!