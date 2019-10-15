Депутати вимкнуть "турборежим"67
После затянувшихся выходных депутаты приступили к работе.
Собрались на согласительный совет и пообещали отключить турборежим. Впрочем, объем работы от этого не будет уменьшаться. Ведь на этой неделе в парламент должны направить законопроект о госбюджете Украины на 2020 год. Чем займутся народные избранники на этой неделе - смотрите в сюжете
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