Как спастись от смога 33

Больше недели не утихает в соцсетях паника вокруг загрязненного воздуха в крупных городах. Одни называют это смогом, другие говорят - это обычные осенние туманы и они не вредят здоровью. Несогласные с этим пользователи публикуют снимки NASA из космоса и пишут, что над Украиной нависла самая высокая концентрация углекислого газа в Европе или даже в мире. Поэтому большую популярность набирают общественные мониторинги и боты в мессенджерах, которые замеряют уровень загрязнения воздуха.

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