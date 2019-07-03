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Курить по-европейски

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Жизнь без сигарет полноценное и яркое. В этом уверена Валерия. Она покинула эту пагубную привычку 7 лет назад. А до того времени, еще со школьного возраста, курила по пачке сигарет в день. Радуется, что сейчас подростки равняются на кумиров некурящих и пропагандируют здоровый образ жизни.

Пока же Украина - стабильно занимает место в двадцатке стран-лидеров по курению. Курение в стране практически каждый шестой. Хотя, по данным глобальных исследований, в мире пятая часть курильщиков уже отказалась от этой пагубной привычки. Табачные кампании впервые за свою историю фиксируют убытки. Поэтому и перепрофилировались, рассказывают аналитики.

Табачные гиганты зарабатывают больше на продаже электронных сигарет. Врачи говорят, вреда от них не меньше. Поэтому единственный способ защитить свои легкие - отказаться от курения раз и навсегда.

В мире от курения ежегодно умирает более 5 млн. человек. К 2030 году эта цифра возрастет до 8 млн. смертей. 90% - от рака легких, 75% - от хронического бронхита и 25% - от ишемической болезни сердца обусловлены курением.

Присоединились к антитабачной кампании и в отечественном Министерстве здравоохранения. Обнародовали на сайте ведомства законопроект, призванный ограничить содержание никотина в сигаретах и сократить оборот электронных пристроив. Это - адаптация украинского законодательства к Директиве Европарламента о защите здоровья населения от вредного воздействия табака.

В документе говорится о том, чтобы запретить производство (за исключением экспорта), оптовую и розничную торговлю, а также импорт для продажи в Украине сигарет, в которых показатели содержания никотина более 1 мг смолы – 10 мг, окиси углерода – 10 мг .

Также в Минздраве предлагают запретить табачные изделия, содержащие различные псевдовитаминные добавки. И регулировать оборот на рынке электронных сигарет и нагревателей для курения. Впрочем, не все врачи верят, что парламентарии проголосуют за такие изменения.

Врач Лозинский утверждает, министерству следует прибегнуть к радикальным методам. Чаще проводить антитабачные кампании, вводить больше запретов и штрафов для любителей табака. Или последовать примеру Сан-Франциско, стало первым в мире городом, где вообще запретили продажу электронных сигарет.

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