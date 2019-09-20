В Одессе - массовое отравление детей 68

Чрезвычайное происшествие в одесской школе: отравленных детей там уже более полусотни.

Пятеро - до сих пор в больнице. Родители говорят, детей кормили макаронами и рыбными котлетами. Какие из продуктов были испорчены - пока неизвестно. Сейчас проверяют и учебное заведение, и фирму, которая готовила для детей пищу. Делом заинтересовалась полиция.

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