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20 сентября • обновлено в 17:33
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В Одессе - массовое отравление детей

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Чрезвычайное происшествие в одесской школе: отравленных детей там уже более полусотни.

Пятеро - до сих пор в больнице. Родители говорят, детей кормили макаронами и рыбными котлетами. Какие из продуктов были испорчены - пока неизвестно. Сейчас проверяют и учебное заведение, и фирму, которая готовила для детей пищу. Делом заинтересовалась полиция.

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