1 января стартовала программа ''Муниципальная няня''

Минсоцполитики поощряет молодых мам не засиживаться дома, а выходить на работу раньше. Все для того, чтобы не терять квалификацию. Обещают - расходы на няню частично возместят в рамках инициативы "Муниципальная няня". Программа стартовала с первого января. Вот только до сих пор не известно, как будет работать механизм возмещения и какие документы должны предоставить родители.

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