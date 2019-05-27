Украинские военные в Конго

На лобовом стекле ооновского вертолета развевается желто-голубой. Это едва ли не единственное, что нашим воинам напоминало родную и теплую Украины. А вместо плодородного чернозема и широких зеленотравных полей - выжженная палящим африканским солнцем земля с пальмами вместо ивы и калины.

А вместо детей, жен и друзей, которые ждут дома – экзотического цвета дети, совпадающей словно саранча, только украинцы на миротворческом вертолете привозят гуманитарную.

7 месяцев однообразия на чужой земле, где в любой момент, из под любого куста может вылететь ракета ... И сегодня тот особенный день. Наши миротворцы возвращаются в Украину. Это была уже девятая ротация 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в республике Конго. 250 военнослужащих Вооруженных Сил Украины выполняли задачи под эгидой ООН в ДР Конго в составе военного контингента.

Курортом такую командировку не назовешь, говорят военные. За время миссии две сотни раз приходилось выполнять боевые задачи.

Полгода назад, в операции "" Скорпион "", во время уничтожения очага местных боевиков, которые регулярно нападали на местную армию и международные миссии - за ловкость воевать - украинский национальный контингент местные СМИ назвали "Жалом ооновского Скорпиона". Боевики не один раз обстреливали наши вертолеты, однако опыт наших бойцов дал о себе знать. Все живы. Техника серьезных повреждений не получила. Военные возвращаются с наградами. Уже сегодня они смогут обнять родных.

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