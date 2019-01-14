Мэр Гданьска, раненный во время благотворительного концерта, умер в больнице

Мэр Гданьска, раненный во время благотворительного концерта, умер в больнице130Читать материал на украинском
Почти сутки бились за жизнь мэра врачи, а десятки жителей города пришли в больницу, чтобы сдать кровь. 27-летний Стефан В., который после совершения нападения оставался на праздничной сцене, провозгласил, что "невинно сидел в тюрьме", за что возложил ответственность на ныне оппозиционную партию "Гражданская платформа", членом которой был мэр Гданьска Павел Адамович.
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