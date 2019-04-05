Медицинская реформа в действии

Медреформа в действии. Те кто не успел заключить декларацию с врачом до апреля, еще имеют такую возможность. Правда не без нервов. Дело в том, что далеко не все врачи знакомы с последним постановлением Минздрава. В частности, пациентам, которые пока не имеют декларации, оказание помощи при неотложных состояниях и в экстренной ситуации будет продолжаться. Также эти пациенты могут заключить декларацию в любой момент. Почему же тогда врачи отказывают?

С беготней по кабинетам и большими нервами - для жительницы Броваров Валентины подписания декларации с врачом превратилось в настоящую эпопею. Рассказывает - впервые обратилась к врачам еще в начале прошлого года. Сначала ей рассказывали о неработающем сервере. Потом - что врач в отпуске, и, наконец, вообще отказались заключать с женщиной договор, мол, врач уже набрал нужное количество пациентов.

Заходим в амбулатории. С порога спрашивают о декларации. Коротко рассказывает историю Валентины. И получаем ответ. Валентина оказалась в очереди тех, чьи данные проигнорировали. По словам главного врача - это банальная халатность.

После нашего разговора с главным врачом - и сервер заработал и лишнее место нашлось - причем и у педиатра, и у семейного врача. Как нам объяснили: отказывают в заключении декларации потому, что пациента, вне списка врача, не будут доплачивать.

Сейчас все украинцы разделены на два списка: "красный" и "зеленый". В "зеленом" украинцы подписавшие декларацию с врачом. За каждого государство платит 370 гривень. За тех кто в "красном" по 120 гривень. С 1 апреля вообще отказываются платить компенсацию за тех, кто еще не определился.

Эксперт группы "Реформа системы здравоохранения" Тимофей Бадиков говорит, если в этом заведении недостаточно врачей, то это нужно прежде всего решать руководству этого заведения. И нанимать дополнительно врачей. Тем более, что заведение заинтересовано, потому что он будет получать больше.

Нет декларации - нет перечня бесплатных услуг. Уже летом украинцы, которые не подписали декларации в первичном звене, не смогут попасть к узким специалистам. Или получить рецепт на льготные лекарства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся