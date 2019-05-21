С мандатами - на выход

На утренние консультации на Банковой собираются лидеры фракций. Глава радикалов - Олег Ляшко повторил вчерашний поступок столичного головы и приехал на переговоры - на велосипеде.

Внутри обороты не сбавляет. Привлекает нового президента к демократическим переговоров. Включает мобильного и начинает трансляцию вживую. Впрочем, непринужденного разговора не получается.

Консультации за закрытыми дверями продолжаются почти четыре часа. Председатели фракций выходят по очереди. Решение единогласное. Внеочередным выборам в Верховную раду быть. Теперь вопрос - когда именно 21 или 28 июля?

В ближайшие дни президент издать указ о роспуске парламента и досрочных выборов. В Зеленского говорят: для этого должны юридическое основание - отсутствие коалиции с 2016 года. До этого - Владимир Зеленский стремится снизить проходной барьер на выборах в Верховную Раду и ввести открытые списки.

По закону, экстренно Рада может собраться за три последующих дней. В администрации президента говорят, консультации прошли конструктивно. Все фракции готовы к новым соревнованиям за мандаты. Завтра соответствующее обращение Президента поступит к председателю Верховной Рады.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал