Что делать, если преследуют коллекторы? 119

По данным Нацбанка, украинцы стали чаще брать кредиты.

Финансовые аналитики говорят, что в большинстве случаев средства тратят на ремонт, оплату медицинских услуг, обучение и покупку техники. Однако вернуть займ в срок - удается не всем, поэтому общения с коллекторами не избежать. Как вести себя когда от вас требуют вернуть деньги и когда давление коллекторских фирм пересекает черту закона?

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