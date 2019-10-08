Что делать, если преследуют коллекторы?119
По данным Нацбанка, украинцы стали чаще брать кредиты.
Финансовые аналитики говорят, что в большинстве случаев средства тратят на ремонт, оплату медицинских услуг, обучение и покупку техники. Однако вернуть займ в срок - удается не всем, поэтому общения с коллекторами не избежать. Как вести себя когда от вас требуют вернуть деньги и когда давление коллекторских фирм пересекает черту закона?
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
0
1
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы