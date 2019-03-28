Кличко: LED-освещение позволяет экономить около 30% в оплате за электроэнергию

Современное освещение - это и безопасность движения, безопасность на улицах, и экономия для городского бюджета - так считают власти столицы. Для этого в Киеве масштабно обновляют наружное освещение улиц, проспектов, парков и скверов.

"Потребление электроэнергии у нас уменьшилось почти вдвое; в этом году мы должны сделать проспект Победы, улицу Гетьмана, Краснозвездный бульвар, сейчас Валерия Лобановского и так далее. Гарантия на светильники - 10 лет или 100 000 часов", - говорит директор КП "Киевгорсвет" Владимир Круценко.

Качество нового освещения мэр города проверил на примере бульвара Верховной Рады. Здесь старые и малоэффективные ртутные и натриевые светильники заменили на светодиодные. Всего их 185. Заменили также 92 опоры наружного освещения. Комплексное установление светодиодных светильников – недешевое, но затраты оправданы, говорит Виталий Кличко.

"Только в прошлом году мы сэкономили 11 млн гривень на новом освещении. В этом году мы увеличили более чем в два раза; 700 млн гривень выделено на освещение нашего города", - сообщил председатель КГГА Виталий Кличко.

В этом году в КГГА запланировали выполнить капремонт наружного освещения на 150-ти объектах столицы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!