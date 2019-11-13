Игровой рынок: ликвидировать или лицензировать?
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Один базовый, семь альтернативных - в ВР вскоре должны попасть законопроекты связаны с легализацией игорного бизнеса.
По поручению Президента Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Этот документ 2 месяца анализировали эксперты программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего.
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