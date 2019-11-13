Главная Новости
13 ноября • обновлено в 18:11
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Игровой рынок: ликвидировать или лицензировать?

53

Один базовый, семь альтернативных - в ВР вскоре должны попасть законопроекты связаны с легализацией игорного бизнеса.

По поручению Президента Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Этот документ 2 месяца анализировали эксперты программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости