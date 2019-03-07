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Самому молодому украинскому хоккеисту - полтора года

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Дети удивляют. В Киеве зафиксировали национальный рекорд. Самым маленьким ребенком, который катается на коньках, стал полуторагодовалый Лев Ткаченко. Он еще не говорит. Впрочем, на коньках стоит лучше некоторых взрослых, за что и попал в книгу рекордов Украины.

Идея поставить маленького Льва на коньки принадлежит его дедушке. Мужчина всю жизнь занимается хоккеем, поэтому и внуку решил привить любовь ко льду с пеленок.

Клюшка, конечно, для него пока великовата, но мальчик уже умеет принимать шайбу, дает пас. Коньки маленького хоккеиста настолько крошечные, что запросто умещаются на ладони взрослого человека.

Достижения фиксировали не без приключений: малыш, еще не разговаривает и ходит в подгузниках, испугался камер и наотрез не хотел выходить на лед. В конце концов на каток его заманили бананом, и он таки прокатился.

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