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Роковой огнестрел

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60 суток под стражей без права залога. Так решил Голосеевский суд столицы по делу убийства пятилетнего Кирилла из Переяслав-Хмельницкого. Под стражей будут держать обоих подозреваемых. Кто именно стрелял до сих пор не известно. О содержании под стражей просили прокуроры, поскольку есть риск, что подозреваемый скроется от следствия. Смерть Кирилла Тлярова возмутила общественность. Говорят, министр внутренних дел должен уйти в отставку.

Бабушка пятилетнего Кирилла не сдерживает слез. Семья мальчика трое суток дежурила в больнице и надеялась на чудо. Ребенок умер, не приходя в сознание. Констатировали смерть в половине седьмого вечера накануне.

Характер травмы настолько тяжелый, что независимо от того, был бы он прооперирован в первые часы или спустя пару часов. Огнестрельное ранение мозга чрезвычайно сложное.

Мальчика сначала оперировали в районной больнице, а на следующий день - в столичном центре детской нейрохирургии. Врачи изначально не давали никаких прогнозов, но отчаянно боролись за жизнь малыша до последней минуты.

Стрелков задержали. Подозреваемые – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Сегодня им вручили подозрение по статье "умышленное убийство".

Иван Приходько сначала был дорожным патрульным, после того – водителем Голосеевского райотдела, затем снова вернулся в ГАИ. В 2015 г. назначен командиром отделения взвода в столичной полиции, однако через год - уволен. На следующий день его восстановили в должности - по решению суда. С тех пор он работал в областной полиции.

Второй подозреваемый - старший сержант Владимир Петровец, тоже имеет профессию водителя. Был инспектором ГАИ, а в 2005 г. - работал в спецподразделении "Кобра", после этого снова вернулся в дорожный патруль. Был уволен 2015 г. после реформы МВД, но вернулся в ряды в статусе командира отделения роты спецназначения №1 в Киеве. С 2017 года патрулировал дороги. С 2018 работал в превентивном секторе водной полиции Переяслав-Хмельницкого.

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