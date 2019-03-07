Новые имена на "Площади звезд"

На "Площади звезд" в Киеве появились имена: многократной чемпионки мира по пауэрлифтингу Ларисы Соловьевой, серебряного призера чемпионата Европы по легкой атлетике - Юлии Левченко и украинской дзюдоистки, чемпионки мира 2018 года Дарьи Билодид

Во время общения с прессой Дарья призналась, что достигла таких успехов благодаря своим родителям, которые также посвятили свою жизнь дзюдо, а легкоатлетка Юлия Левченко рассказала секрет победы в международных соревнованиях.

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