Сотни женщин в России провели акцию в поддержку политзаключенных - дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 09:30, 16.02.2021

Сотни женщин в России провели акцию в поддержку политзаключенных - дайджест международных событий.

Корреспонденты Obozrevatel продолжают отслеживать то, какова сейчас ситуация в мире. В частности, в Беларуси проходили акции протеста и задержания. Россияне устроили демонстрации в поддержку оппозиционера Навального и всех политзаключенных. Президент Байден оценил решение Сената об импичменте Трампа, а в районе Фокусимы в Японии произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие. Больше об этом - в международном обзоре

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