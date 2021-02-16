Сотни женщин в России провели акцию в поддержку политзаключенных - дайджест международных событий.

Корреспонденты Obozrevatel продолжают отслеживать то, какова сейчас ситуация в мире. В частности, в Беларуси проходили акции протеста и задержания. Россияне устроили демонстрации в поддержку оппозиционера Навального и всех политзаключенных. Президент Байден оценил решение Сената об импичменте Трампа, а в районе Фокусимы в Японии произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие. Больше об этом - в международном обзоре