Переворот в Мьянме: армия заблокировала соцсети – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 10:30, 9.02.2021 Обновлено: 10:53, 9.02.2021

Переворот в Мьянме: армия заблокировала соцсети – дайджест международных событий

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила свою поддержку белорусским протестующим и призвала режим Александра Лукашенко немедленно прекратить в стране репрессии. В Мьянме закрыли Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Более подробно об этом и не только – смотрите в международном обзоре.

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