Австрия поддерживает российскую вакцину "Спутник V" – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 09:50, 9.02.2021 Обновлено: 10:58, 9.02.2021

Обозреватель продолжает отслеживать то, как мир борется с коронавирусом. Сегодня на очереди Швейцария, Австрия и Великобритания. Больше об этом – смотрите в обзоре.

  • Канцлер Австрии Курц заявил, что его страна может производить российскую и китайскую вакцины.

  • Великобритания пообещала не вводить "паспорт вакцинации".

  • В мире вакцинированных от COVID-19 уже больше, чем больных, – об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

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