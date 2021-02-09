Австрия поддерживает российскую вакцину "Спутник V" – коронавирусные хроники

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Обозреватель продолжает отслеживать то, как мир борется с коронавирусом. Сегодня на очереди Швейцария, Австрия и Великобритания. Больше об этом – смотрите в обзоре.

  • Канцлер Австрии Курц заявил, что его страна может производить российскую и китайскую вакцины.

  • Великобритания пообещала не вводить "паспорт вакцинации".

  • В мире вакцинированных от COVID-19 уже больше, чем больных, – об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

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