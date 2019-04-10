Определились, где пройдут официальные дебаты

Одна минута на экране – почти 100 000 гривень. В "Общественном" назвали сумму, которую выделили на дебаты между кандидатами в президенты Украины. Такого дорогого эфирного времени Украина не помнит. И это речь идет не о публичной дискуссии на Олимпийском, а в студии "Общественного телевидения".

В НСТУ и Центризберкоме настаивают - официальные дебаты должны пройти именно в студии "Общественного" и там уже готовы к их проведению, говорит председатель правления Зураб Аласания. Дебаты запланировали 19 апреля на 20:00. Однако кандидаты Зеленский и Поршенко собираются дискутировать на Олимпийском 19 апреля, в 19:00. Аласания говорит – они физически не успеют приехать в студию. Но несмотря на это - кандидатов будут ждать в студии, потому что деньги надо осваивать.

"В то время все будет готово студия, модератор, вся работа будет сделана. Это в смете и этого не изменишь. На экране, если ни один из кандидатов не появится нас будет наготове что-то нейтрального характера. Например маленькие зверушки. А в то время будет не бегущей строке, согласно постановлению, будут слова "просим прощения: кандидат такой-то не явился на дебаты"", - говорит председатель правления НСТУ Зураб Аласания.

В ЦИК настаивают: "Стадион – то стадион", там кандидаты могут устроить собственное, так называемое "ток-шоу", а пренебрегать законными дебатами – нельзя. Мол, хоть они и не обязательны, но общество должно к ним большой интерес. Кроме того, если кандидаты таки доедут в студию "Общественного" - во время диалога должны придерживаться тайминга и избегать агитации. Если останутся на "Олимпийском" – все оплачивать должны за свой счет, а потом отчитаться о потраченных средствах.

"Если кандидаты договариваются между собой о проведении за счет избирательных фондов, какой общественной акции. Я не знаю, что это будет - дебаты, ток-шоу. Это разные форматы, как они договорятся. Они организуют все. ЦИК имеет отношение вместе с Назка проверки избирательных фондов . Каким образом счета накапливались и каким образом они тратились ", - говорит председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

И пока между собой дерутся кандидаты, общественное и ЦИК - в полиции молча начали готовить "Олимпийский" к проведению мероприятия. Ведь с двумя кандидатами или с одним – дебаты на стадионе все равно состоятся. Порошенко пригласил Зеленского на 14 апреля, последний говорит – пойдет, но 19. Действующий президент заявил, что готов приехать в обе даты. Поэтому Нацполиция прямо на территории спорткомплекса провела совещание с руководителями экстренных служб, даже привлекли Нацгвардию и дирекцию стадиона.

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