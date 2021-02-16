Украина обновила список стран "красной" зоны – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 08:30, 16.02.2021 Обновлено: 09:11, 16.02.2021

Украина обновила список стран "красной" зоны – коронавирусные хроники.

Из-за стремительного распространения COVID-19 итальянская власть продлила локдаун, а в Чехии чрезвычайное положение. Больше об этом и не только – смотрите в коронавирусном осмотре журналистов Obozrevatel.

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