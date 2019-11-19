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19 ноября • обновлено в 17:35
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Города холодных батарей

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Срыв отопительного сезона случился сразу в двух городах на Львовщине - Новый Раздол и Новояворовск.

В прошлом году на местных теплоцентралях обнаружили хищения газа почти полтора миллиарда гривен. После этого суд арестовал ТЭЦ. Новый менеджмент задолжал работникам деньги и не смог наладить теплоснабжение. За потребленный газ тоже возник долг - 380 миллионов гривен. Теперь теплоцентралями руководить дочерняя компания Нафтогаза. Когда людям обещают тепло - в нашем сюжете

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