Сборная Украины U-23 стала вицечемпионом мира по баскетболу 3Х3 86

Сборная Украины U-23 стала вицечемпионом мира по баскетболу 3Х3

Евгений Балабан, Антон Мусиенко, Иван Ткаченко, Никита Руслов - сребряные призеры мирового первенства в сопровождении тренера Тимура Арабаджи и под аплодисменты десятков болельщиков выходят из таможенной зоны терминала Д в Борисполе. А шаги были действительно победными: игра против Кыргызстана 21: 9, Катара 15:13 и Бразилии 20:16. Немного уступили только итальянцам со счетом 18:21. Далее четвертьфинал, в котором ребята разбили Аргентину 18:14 и победа над Нидерландами в полуфинале 19: 9. И только в финале в жесткой борьбе украинцы уступили россиянам - 11:21.

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