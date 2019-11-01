Секс-скандал в парламенте

Секс-скандал в парламенте67
Набирает обороты секс-скандал вокруг народного депутата Богдана Яременко.
Сегодня редакция издания Буквы обнародовала новые фотографии его интимной переписки - с женщинами, которые до сих пор не фигурировали в СМИ. Оказалось, репортеры держат смартфон нардепа на мушке еще с сентября. И за это время "наохотили" немало жареных фактов. Теперь сексуальные предпочтения Яременко обсуждают уже и мировые СМИ.
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