Секс-скандал в парламенте 67

Набирает обороты секс-скандал вокруг народного депутата Богдана Яременко.

Сегодня редакция издания Буквы обнародовала новые фотографии его интимной переписки - с женщинами, которые до сих пор не фигурировали в СМИ. Оказалось, репортеры держат смартфон нардепа на мушке еще с сентября. И за это время "наохотили" немало жареных фактов. Теперь сексуальные предпочтения Яременко обсуждают уже и мировые СМИ.

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