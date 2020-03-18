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19 марта • обновлено в 00:59
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Врач дала инструкцию украинцам с подозрением на коронавирус

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Семейный доктор Вита Олещенко в эфире ObozTV рассказала, что должны делать люди, которые почувствовали недомогание, схожее с симптомами коронавируса.

По словам врача, если вы почувствовали такие симптомы, как высокая температура до 38 градусов, которая очень плохо сбивается такими средствами как ибупрофен и парацетамол, высокую слабость, когда вы не можете встать с кровати, сухой кашель без влажного компонента, вы звоните своему семейному доктору и сообщаете об этих симптомах.

"Если семейный врач есть, вы с ним связываетесь, оформляете специальный опросник, куда будут внесены все данные о вас - все симптомы, контактировали ли вы с человеком, потенциально больным коронавирусом, были ли за границей", - рассказала она.

"Вызывается карета скорой помощи. Вы будете транспортированы в инфекционное отделение больницы, где находятся тесты на коронавирус. Но протестируют вас не только на него, но и на грипп... Если вам будет диагностирована коронавирусная инфекция, вас госпитализируют", - отметила Олещенко.

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