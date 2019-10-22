"Киборг" против депутата 98

Печерский райсуд Киева не дал возможности "киборгу" Олегу Гервасу защитить свою честь и достоинство.

Судья, который должен был сегодня приступить к рассмотрению дела по существу, взял больничный. Речь идет о деле против депутата Антона Яценко, который публично назвал воина "убийцей и мародером". Слушание перенесли на неопределенный срок.

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