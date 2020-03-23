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23 марта • обновлено в 22:48
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Шкиряк оценил готовность полиции к карантину в Украине

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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире ObozTV прокомментировал готовность полиции к карантину.

"Безусловно, полиция будет выполнять все свои функции независимо от того, карантин или не карантин. Если речь идет об уголовном преступлении, то полиция должна реагировать соответственно. Никаких ограничений во время расследования уголовных дел во время карантина нет и быть не может", - сказал Шкиряк.

По его словам, в МВД не наблюдают повышения криминогенной обстановки, но готовы к любым вызовам в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая введена в нескольких областях Украины.

"Полиция будет реагировать соответствующим образом на те правонарушения, которые будут происходить", - заверил он.

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