Коронавирус: как ветераны АТО помогают поддерживать карантин

Ветеран АТО и участник Муниципальной стражи Киева Сергей Бондарь в эфире ObozTV рассказал о жизни и безопасности украинской столицы в период карантина.

По его словам, порядка 150 человек Муниципальной стражи привлечено к поддержке карантинного режима в Киеве.

"Сейчас мы сопровождаем спецтранспорт - это общественный транспорт который переориентировали на доставку сотрудников медицинских учреждений, критической инфраструктуры, стратегических государственных предприятий", - рассказал ветеран АТО.

Бондарь отметил, что он с соратниками пытается склонить украинцев, "чтобы они отказались от передвижения в общественном транспорте".

Ветеран АТО отметил, что Муниципальная стража преимущественно состоит из участников войны с Россией, которые "изъявили желание быть полезными государству и городу".

"Спецсредства у нас есть, разрешенные законом, но во время мероприятий ни одного раза не приходилось их использовать. Есть зарегистрированное травматическое оружие", - добавил он.

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