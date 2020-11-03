Из-за КСУ потеряно 900 дел по расследованию НАЗК – Юрчишин

Ситуацию вокруг Конституционного суда Украины и ее решения в парламенте в эфире телеканала Obozrevatel TV прокомментировал народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Проект президента достаточно слабый ввиду того, что мы мгновенно снимаем всех судей и мгновенно их назначаем. Мы помним, что процедура назначения как раз и привела к тому суду, который мы сейчас имеем. Поэтому вариант, предложенный Верховной Радой, для меня выглядит более сбалансированным и более действенным , – подчеркнул он.

Но вместе с тем теряются около 900 дел, которые находятся на том или ином уровне расследования НАЗК. "Фактически все, что было сделано в тех делах, обнуляется. Нужно искать новые обстоятельства для того, чтобы их восстановить. В то же время все фигуранты этих дел все неточности в декларациях оперативно будут исправлять и уже исправляют", – рассказал Юрчишин.