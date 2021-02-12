Экс-военного ВСУ заподозрили в покупке липовой справки об инвалидности

Виктория Довгань Видео 11:18, 12.02.2021 Обновлено: 12:30, 12.02.2021

Бывший военный Вооруженных сил Украины Виталий Приступа якобы купил за взятку справку о второй группе инвалидности из-за вымышленной травмы, полученной на войне. На этом основании мужчина, как утверждает волонтер, уже получил несколько земельных участков под Киевом, выплату в размере 700 тыс. грн и вскоре станет владельцем квартиры в столице.

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