Военные показали новый мобильный минометный комплекс "Смерека"

Юрий Сергиенко Видео 20:08, 8.12.2020 Обновлено: 21:14, 8.12.2020
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