Противостояние Турции и Сирии: пойдет ли НАТО против РФ

Николай Томенко, общественный и политический деятель, лидер Общественного движения "Родная страна" в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал противостояние Турции и Сирии.

"Хочу напомнить, что Сирия - военный союзник России. Они синхронно голосовали за Россию с момента первой оккупации украинской территории. Поэтому Сирия - четко союзник РФ. Так же и медики, сотрудничавшие с Сирией, мне говорили, что украинцам опасно даже просто ездить в Сирию , поскольку сирийская власть воспринимает Украину как союзницу западного мира", - заявил Томенко.

К их разговору присоединился эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса.

"Я знаю, что телефонные переговоры, которые прошли сегодня между Путиным и Эрдоганом, были инициативой турецкой стороны. Относительно заседания НАТО... Не думаю, что это связано. Потому что призыв Эрдогана к НАТО помочь ему был больше символическим. На самом деле, все знали о том, что Альянс не будет в это вмешиваться. Плюс, на это требуется согласие как минимум всех 29 стран, а это очень сложно, поскольку далеко не во всех из них есть энтузиазм и хорошие отношения с Турцией – например, я о Греции, Кипре – чтобы санкционировать какую-то операцию или поддержку турецких войск в сирийском Идлибе", - заявил эксперт.

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