Протесты в России и Беларуси, мощный взрыв в Сирии – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 08:00, 2.02.2021 Обновлено: 08:27, 2.02.2021

Протесты в России и Беларуси, мощный взрыв в Сирии – дайджест международных событий.

Жестокость и задержания на акциях протеста в России. Британская Королева встретится с Байденом и лидерами "Большой семерки". Акции протеста в Беларуси: более сотни задержанных. На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль: есть жертвы.

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