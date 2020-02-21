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21 февраля • обновлено в 16:20
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Протесты в Новых Санжарах: спецтема "Студии OBOZREVATEL"

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила провели спецвыпуск, посвященный теме протестов украинцев против прибытия рейса с их соотечественниками из Китая.

Журналисты сделали обзор высказываний некоторых политиков и реакций в соцсетях на протесты против размещения наших сограждан в одном из украинских санаториев на двухнедельный карантин в поселке Новые Санжары.

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