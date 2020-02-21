Протесты на Полтавщине и новая редакция Минских соглашений: Владимир Куренной

Народный депутат VIII созыва Владимир Куренной в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал реакцию украинского общества на прибытие сограждан из Китая.

"Это был серьезный экзамен для украинского общества. На мой взгляд, к сожалению, украинское общество этот экзамен не сдало. Честно говоря, я пока не могу найти оправдания поведению, которое демонстрировали жители разных регионов Украины. И Полтавщины, и Львовщины и так далее... То есть тут нельзя говорить о какой-то одной части Украины. Это наша общая большая болезнь. Знаете, параллельно приехали в Великобританию люди из Китая: все спокойно, цивилизованно... И никто не вышел! Более того, люди сочувствуют, как-то помогают. Вот эти наши "скрепы" тут сработали, понимаете. Мы такая набожная нация и гордимся, что мы очень православные, и такие особенные... Но, к сожалению, вспоминаем мы Бога только на каких-то праздниках или церквях. А вот когда нужно о нем думать - у нас срабатывают такие "неандертальские" реакции", - заявил Куренной.

"Это одна часть проблемы. А вторая - все-таки нельзя снимать ответственность с правительства и с власти как таковой. Которая в данном случае тоже сработала не очень хорошо", - добавил он.

Он также отметил, что провокации были и недовольство людей было и, с его точки зрения не нужно винить страну-агрессора в этих протестах.

"Вот эти вбросы, якобы какие-то политики в этом участвовали, использовали в своих интересах... Ну мы же видели, что это был чисто стихийный протест. И протест, я бы сказал, "желудочный". Когда человек думает не мозгом, а желудком или какими-то другими частями своего тела. Потому что люди, которые учились в школе, у которых есть хотя какие-то базовые знания - они не могли так реагировать. Ну просто не могли. Это вообще нечеловеческая реакция", - заявил Куренной.

Политик также прокомментировал возможный новый формат Минских соглашений.

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