Протесты из-за коронавируса в Черновцах

Жена украинца из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, согласилась на обсервацию.

До этого женщина находилась в самоизоляции в своей квартире, передает "Общественное Буковина".

Отметим, женщину госпитализировали после того, как жители устроили под ее домом бунт. Изолировать украинку требовали примерно 20 человек, пришедших под подъезд многоэтажки.

К дому приехали медики "скорой" и заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак. Она пообщалась с женой инфицированного. По словам Гусак, женщина согласилась на обсервацию. У нее нет симптомов инфекции.

Также медики проверили температуру людям, которые собрались возле дома.

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