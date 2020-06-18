Трассу Киев-Чоп перекрыли местные жители

Видео 05:45, 18.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Врятувати російськомовного президента Зеленського: місія Путіна-Медведчука?!

Зеленский поручил повысить медикам зарплаты: когда и на сколько

Елена Кравец станет главой НБУ? "Слуги" задумали уволить Смолия после кредита МВФ

В Украине появится партия мэров: кто войдет и что задумала политсила

Учите украинский или валите в Дон Мак