Простые методы профилактики короновирусной инфекции

Семейный врач Вита Олещенко в эфире ObozTV рассказала о методах профилактики коронавируса.

Одним из эффективных способов уберечься Олещенко назвала вакцинацию.

"Если вы еще не вакцинированы от гриппа, я вам рекомендую вакцинироваться. Плюс вакцинируйтесь от пневмококка. Если ваш организм будет научен бороться с пневмококком и гриппом, он с легкостью справится с той инфекцией, к которой нет вакицины", - рассказала она.

Также врач посоветовала желающим укрепить свой иммунитет не есть слишком много лимонов.

"Относительно лимонов - пожалуйста, не переедайте их. Лимоны - это кислота, они могут повреждать слизистую глотки, которая является защитным барьером и первая отвечает на возбудитель", - сказала она.

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