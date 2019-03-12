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Просто “казкові персонажі” . | Альо, гараж! REBOOT #219

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Юрій Луценко прокоментував ситуацію навколо скандалу в Укроборонпромі. Генпрокурор заявив: “після розмови з Гладковським-старшим, у нього склалося враження, що Гладковський-папа, міг і не знати, яким непотребством займається його син. На мою думку, не слід зупинятися на півдорозі. Що там - "міг не знати про оборудки нащадка". Як на мене, так він взагалі міг не здогадуватися про існування у нього сина....

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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