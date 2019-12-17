Простесты в центре Киева: евробляхеры и противники рынка земли

В центре Киева 17 декабря владельцы авто на еврономерах, которые устроили митинг под Верховной Радой, начали жечь файеры.

Несколько сотен человек требуют у правительства и президента Владимира Зеленского упростить процедуры и цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей. Об этом сообщается в Telegrаm-канале "Еспресо.TV".

Отмечается, что из-за действий протестующих в столице остается заблокированной улица Грушевского.

"Пикетчики скандируют: "Гончарук, выходи! "Жгут файеры, ул. Грушевского заблокирована", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киеве 17 декабря начались митинги под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы авто на Еврономер, а также противники открытия рынка земли.

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