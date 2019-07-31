Уже год, как употребление марихуаны в Грузии стало законным

Год назад Конституционный суд Грузии отменил наказание за употребление марихуаны.

По словам заявителя от партии Гирчи, употребление марихуаны - это сфера, которая во всем цивилизованном мире защищена правом на свободу личности.

Напомним, что криминальную ответственность за употребление марихуаны в Грузии отменили еще в ноябре 2017 года. С тех пор курение марихуаны не стало легализированным, но стало законным, что является несколько разными понятиями в правовом поле. Это решение означает, что полиция Грузии фактически ничего не может сделать курильщику марихуаны, даже если ее употребление будет доказано медицинскими анализами.

Уже год, как в Грузии можно выращивать марихуану для собственных целей, но при этом нужно учитывать ограничения, установленные законом. Если полицейские найдут марихуану у гражданина, то он не понесет никакой ответственности за ее хранение в том случае, если ее объем не будет превышать 70 граммов.

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