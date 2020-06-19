Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о целях партии "Пропозиція"

Видео 14:12, 19.06.2020 Обновлено: 14:14, 19.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

СБУ открыла производство против Порошенко о Томосе по заявлению Филарета, – СМИ

В Украине за сутки подтвердили более 900 случаев COVID-19: статистика Минздрава на 19 июня

На Кировоградщине женщине отказались делать кесарево, здоровый ребенок умер. Эксклюзив

Украина требует полноправного членства в ЕС, – Зеленский

"Отсиди за Томос, Петя": Добкин похвастался, что инициировал новое дело против Порошенко