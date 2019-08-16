Пропагандисты на росТВ поскандалили из-за Украины 116

В эфире российского телевидения поскандалили два пропагандиста, обсуждая Украину и ее противодействие российской агрессии.

При этом один из них был явно пророссийским, а второй пытался демонстрировать проукраинскую позицию, но все равно срывался на имперские месседжи, которые продвигает страна-агрессор. Бурная дискуссия между ними завязалась на программе "60 минут" телеканала "Россия 1".

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