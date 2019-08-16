Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Пропагандисты на росТВ поскандалили из-за Украины

116

В эфире российского телевидения поскандалили два пропагандиста, обсуждая Украину и ее противодействие российской агрессии.

При этом один из них был явно пророссийским, а второй пытался демонстрировать проукраинскую позицию, но все равно срывался на имперские месседжи, которые продвигает страна-агрессор. Бурная дискуссия между ними завязалась на программе "60 минут" телеканала "Россия 1".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...