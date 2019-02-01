Пропагандист Путина заговорил о ''союзном государстве'' с Украиной 551

Российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, заявил, что в будущем Украина, Беларусь и Россия обязательно станут единым "союзным государством".

По его словам, такое развитие событий неизбежно, поскольку все три страны — это большой "русский мир". Имперскую теорию он выдвинул в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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