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Пропагандист Путина блеснул перлом об истории Украины

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Российский пропагандист, политолог Владимир Корнилов заявил, что киевский князь Юрий Долгорукий никогда таковым не был, поскольку пришел в столицу Киевской Руси с территории нынешней России.

Это якобы подтверждают формулировки из украинских учебников по истории, в котором князя детям преподносят как "москаля". Маразматичную речь Корнилов озвучил в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

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